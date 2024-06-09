Fenerbahçe Genel Sekreteri: Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Genel Sekreteri: Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç'un tekrar başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, seçim sonuçlarının Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını dileyerek teşekkür etti. Kızılhan, ayrıca Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisindeki maçına değinerek çifte kutlama yapmayı umduklarını belirtti ve futbol transferleriyle ilgili soruya bekleyişlerini ifade etti.

09.06.2024 21:50
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi. Milyonların beklediği görüntülerdi" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi. Genel Kurul'un sona ermesinin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarının Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerine başlayan Kızılhan, "Buraya gelip Fenerbahçemizin geleceği için oy kullanan tüm kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi. Milyonların beklediği görüntülerdi. Geç oldu ama güç olmasın diyorum bundan sonra. Fenerbahçe'nin düşmanlarına karşı birlik beraberlik içinde olduğumuzda neler yapabileceğimizi göstereceğiz bundan sonra" diye konuştu.

"İNŞALLAH ÇİFTE KUTLAMAYI YAPMIŞ OLURUZ"

Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinde yarın oynayacağı Anadolu Efes maçına değinen Kızılhan, "Denk geldi aslında. İnşallah çifte kutlamayı yapmış oluruz. 2-0 öndeyiz. Kendi evimizde oynayacağız. İnşallah güzel bir başlangıç yapıp kupayla yeni dönemimize başlarız" ifadelerini kullandı.

Kızılhan, "Fenerbahçe, futbolda transferleri ne zaman açıklamaya başlayacak?" şeklinde yöneltilen bir soruya ise "Ben hem yönetim kurulu üyesiyim hem de taraftarım. Ben de bekliyorum, bakıp göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Genel Sekreteri: Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Genel Sekreteri: Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi - Son Dakika
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