Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nde şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş'ı 82-71 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, seriyi 2-1 kazandı ve 2023-24 sezonunu şampiyon tamamladı. Fenerbahçe Göksel Çelik, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 2-1 yaptı ve üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda düzenlenen törenle Fenerbahçe Göksel Çelik'in teknik heyet ve oyuncuları kupa ve madalyalarını aldı.

25.05.2024 16:29
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş'ı 82-71 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, seriyi 2-1 kazandı ve 2023-24 sezonunu şampiyon tamamladı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-19 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-40 geride gitti. Maçın 3. çeyreğini 64-56 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 82-71 kazandı.

Fenerbahçe Göksel Çelik, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 2-1 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Göksel Çelik'in teknik heyet ve oyuncuları, maç sonunda düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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