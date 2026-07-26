Fenerbahçe, Gornik Zabrze Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman sahada kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.