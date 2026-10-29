Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını Dirk Kuyt yönetiminde sürdürdü

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik sorumlusu Dirk Kuyt yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle antrenman öncesinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla poz verdi. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla ile tamamlayacak.