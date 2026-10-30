Fenerbahçe, Göztepe maçı mesaisini Dirk Kuyt yönetiminde tamamladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın 19.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek.