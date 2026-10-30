Fenerbahçe, Göztepe maçı mesaisini Dirk Kuyt yönetiminde tamamladı

Fenerbahçe, Göztepe maçı mesaisini Dirk Kuyt yönetiminde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Dirk Kuyt yönetiminde tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın 19.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Kaynak: DHA
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