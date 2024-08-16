Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi İzmir'de coşku - Son Dakika
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Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi İzmir'de coşku

Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi İzmir\'de coşku

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterileri yapıldı ve taraftarlarla fotoğraf çekildi. Sakatlığı süren Fred ve transfer söylentileri olan Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer aldı.

16.08.2024 18:59
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Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterilerinde bulundu ve Portekizli çalıştırıcıyla fotoğraf çekildi. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı orta saha Fred ile İngiliz ekibi Brighton'a transfer olması gündeme gelen sol bek Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer aldı. Cezalı Mert Hakan ise kadroda yer almayan isim oldu.

Sarı-lacivertli ekip, yarın 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi kampa girdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi İzmir'de coşku - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi İzmir'de coşku - Son Dakika
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