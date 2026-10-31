Fenerbahçe-Göztepe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek, VAR'da Alan Kijas görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak.

Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

Ligde bugün oynanacak diğer maçlarda VAR'lar şöyle:

13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK: Onur Özütoprak

16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan