Fenerbahçe, Göztepe'ye 0-1 Yenik

- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sol tarafta topla buluşan Miroshi pasını ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında kale önünde topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
25. dakikada Amrabat'ın uzaklaştırmak için havalandırdığı topa ceza yayında yükselen Romulo, pasını kafayla ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Dennis sağ taraftan çizgiye inerek pasını ceza sahası sol çaprazına aktardı. Bu noktada topla buluşan Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Oğuz Aydın'dan döndü.
37. dakikada kaleci Lis'in uzun pasında topu kontrol eden Romulo pasını ceza sahası içindeki Tijanic'e aktardı. Tijanic'in yerden şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.
45+7. dakikada Dzeko'nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hakan Yemişken, Serkan Çimen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin
Teknik Sorumlı: Salvatore Foti
Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma da Silva, Romulo, Juan da Silva
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Emerson Correira, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Juan da Silva (dk.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Göztepe'ye 0-1 Yenik - Son Dakika
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