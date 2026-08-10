Fenerbahçe Graz’da Taraftarla Buluştu
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı maç için Avusturya'ya geldi ve taraftarlarıyla buluştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe Futbol Takımı, bu şehre geldi.
İstanbul'dan kalkan uçakla Graz'a gelen sarı-lacivertli kafileyi burada bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Teknik direktör İsmail Kartal, tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlarla bir süre sohbet etti.
Kafilede yöneticilerden Fatih Öztürk, Mehmet Aydın, Mahmut Uslu, Önder Fırat, İsmail Balcı, Yasemin Babayiğit ve Savaş Adalet yer aldı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüslerle konaklayacakları otele hareket etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Graz’da Taraftarla Buluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?