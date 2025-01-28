Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor

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Türk voleybolunun efsane ismi Hande Baladın hakkında bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Eczacıbaşı'nda uzun süre forma giyen Baladın'ın, Fenerbahçe tarafından transfer edilme aşamasında olduğu belirtildi. Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'nın, bu önemli transferi bitirme noktasına geldiği ifade edildi.

28.01.2025 15:14  Güncelleme: 15:25
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Eczacıbaşı'nda uzun süredir forma giyen Hande Baladın için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve transferi bitirme aşamasına getirdiği yazıldı.

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor

TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana, ses getirecek bir transferi bitirme noktasına getirdi. Hande Baladın ile ilgilenen sarı-lacivertliler, efsane oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor

Gazete Mintonette'nin haberine göre; Fenerbahçe Medicana Eczacıbaşı Dynavit'ten Hande Baladın'ı transfer hedefi olarak belirledi ve tüm şartları zorlama kararı aldı.

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
Fenerbahçe Hande Baladın\'ı alıyor

Hande Baladın, Fenerbahçe, Vodafone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Vay vayy yakışır kuzeye domalır artık Ferhat gibi 3 2 Yanıtla
  • Ahmet Deha Otmar:
    Bir taşla iki kuş. Hem FB ye önemli bir katkı, hem de rakibini xayıflatacak bir ayrılık.? 0 0 Yanıtla
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