Fenerbahçe Hande Baladın\'ı alıyor

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Eczacıbaşı'nda uzun süredir forma giyen Hande Baladın için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve transferi bitirme aşamasına getirdiği yazıldı.

TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana, ses getirecek bir transferi bitirme noktasına getirdi. Hande Baladın ile ilgilenen sarı-lacivertliler, efsane oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

Gazete Mintonette'nin haberine göre; Fenerbahçe Medicana Eczacıbaşı Dynavit'ten Hande Baladın'ı transfer hedefi olarak belirledi ve tüm şartları zorlama kararı aldı.