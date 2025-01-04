Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazır

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekibin antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe. idmanın ardından kampa girdi.