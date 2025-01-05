Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Geçti

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golleriyle Hatayspor'u ilk yarıda 2-1 önde kapattı.

05.01.2025 20:16
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Stat: Ülker

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Mehmet Akıncık

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, En-Nesyri, Dzeko

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yiğit Ali Buz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Diack, Pedro, Bamgboye, Aboubakar

Goller: Dk. 17 ve Dk. 45+5 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 33 Boutobba (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 13 Pedro (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu. Kale direğine çarpan meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakikada Tadic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko, soldan atağa katılan Kostic'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

17. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında topu kapan Tadic, meşin yuvarlağı Dzeko'ya gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı oyuncu, kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fred, kale sahasına hareketlenen Kostic'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Erce gole izin vermedi. Dönen topu kapan Levent Mercan, arka direğe ortasına yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

33. dakikada Atakaş Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Diack'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutobba ceza sahası içine kat edip çaprazdan sert vurdu, Levent Mercan'a da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.

45+1. dakikada Tadic'in ortasında Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcu, kaleci İrfan Can'ın önde olduğunu görüp kendi yarı sahasından uzun mesafeli şut denedi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

45+5. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in kale sahasına gönderdiği sert ortada kaleci Erce'nin tokatladığı top Yiğit Ali Buz'un ayağına çarparak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden kafayla topu ağlara yolladı: 2-1

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika

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