Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City'i mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City'i mağlup etti

10.07.2022 22:49
Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City'i mağlup etti

STAT: Sakarya Atatürk HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi, Yakup Özhan FENERBAHÇE: Altay- Osayi (Dk.87 Burak), Szalai (Dk.80 Novak), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu (Dk.61 Arda), İsmail (Dk.80 Pelkas), İrfan Can (Dk.61 Serdar Aziz), Rossi (Dk.61 Serdar Dursun), Crespo (Dk.

STAT: Sakarya Atatürk HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi, Yakup Özhan FENERBAHÇE: Altay- Osayi (Dk.87 Burak), Szalai (Dk.80 Novak), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu (Dk.61 Arda), İsmail (Dk.80 Pelkas), İrfan Can (Dk.61 Serdar Aziz), Rossi (Dk.61 Serdar Dursun), Crespo (Dk.46 Zajc), Valencia (Dk.61 Berisha), Lincoln (Dk.46 Bruma),HULL CITY: Ingram- Coyle (Dk.61 Fleming), Elder (Dk.61 Miles), Greaves (Dk.61 Covil), Jones (Andy Smith), Figueiredo (Dk.46 Dormerty), Ozan Tufan (Dk.46 Wilks), Lewis-Potter (Dk.46 McLoughlin), Longman (Dk.61 Cannon), Allahyar (Dk.61 Williams), Slater (Dk.61 Tyler Smith) GOLLER: Dk.87 Arda Güler, Dk.89 Serdar Dursun (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Dk. 85 Fleming(Hull City) Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçı oynadı. Mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.21'inci dakikada İrfan Can'ın ortasında topu kontrol eden Rossi'nin şutu kaleyi bulmadı. 41'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın şutu direkten döndü. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi. 64'üncü dakikada Serdar Dursun'un pasını kontrol eden Bruma'nın şutu, Hull City kalecisi Ingram'a takıldı. 87'nci dakikada Fenerbahçe mücadelede öne geçti. Ceza sahası çizgisinden serbest vuruşu Arda Güler, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 89'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın açtığı ortayı kafayla tamamlayan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile son buldu.OZAN TUFAN İLE ALLAHYAR ESKİ TAKIMLARINA KARŞIFenerbahçe - Hull City maçında Ozan Tufan ile Allahyar Sayyadmanesh, eksi takımlarına karşı ilk kez forma giydi. İki futbolcu, ilk 11'de yar aldıkları mücadelede Hull City formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Öte yandan Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadeleyi birlikte izledi.

- Adapazarısakarya

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9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City'i mağlup etti - Son Dakika

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