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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak

15.12.2021 10:10
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etmişti. Galibiyeti bulunmayan Trentino Itas ise son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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