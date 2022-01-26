Fenerbahçe HDI Sigorta - Trentino Itas: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Ari Jokelainen, Erdal AkıncıFENERBAHÇE HDI SİGORTA: İzzet, Emre, Metin, Hidalgo, Mousavi, Muhammet, Hasan (L) (Kaan, Louati, Ahmet)TRENTINO ITAS: Sbertoli, Kaziyski, Podrascanin, Lavia, Michieletto, D'heer, Zenger (L)SETLER: 20-25, 18-25, 16-25
SÜRE: 69 dakika (23, 25, 21)
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4'üncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, kendi sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımına 3-0 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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