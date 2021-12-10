Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçildi

Henry Onyekuru yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna katamadığı Nijeryalı yıldıza ara transfer döneminde imzayı attırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN DA TRANSFER LİSTESİNDE

Akşam'ın haberine göre; Onyekuru'nun Türkiye'ye geri dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKMIŞTI

Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Transfermarkt adlı internet sitesinin verilerine göre Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Başarılı oyuncunun Galatasaray forması giydiği 2019 yılında piyasa değeri ise 10 milyon euro kadar çıkmıştı.