İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi

13.04.2026 15:58
Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak. İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu, kendisiyle ilgilenen takımlara müjdeli haberi vererek gelecek tüm teklifleri ayrım yapmaksızın değerlendireceğini söyledi.

Bundesliga 29. hafta maçında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Karşılaşmayı Bayer Leverkusen, 1-0 kazandı.

BRANDT'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Alman futbolcu Julian Brandt, Sky Sports'a açıklamalarda bulunarak geleceği hakkında konuştu. 

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU, MÜJDEYİ VERDİ

İsmi son dönemde sık sık Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan Brandt, kendisine talip olan tüm takımların teklifini değerlendirmeye alacağını ifade ederek, "Acele etmeye gerek yok. Sezonun sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz ancak önümüzde hala önemli maçlar var. Görüşmelere başlamak kulübe haksızlık olur. Bu sezonu temiz bir şekilde bitirmemiz gerekiyor, sonrasında neler olacağını düşünmek için yeterli zamanımız olacak. Bana gelen tüm teklifleri detaylıca değerlendireceğim. Hiçbir lige soğuk bakmıyorum." dedi.

BRANDT'IN KARİYERİ

Kariyeri boyunca 585 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren 29 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusu, 135 gol ve 147 asistlik performans sergiledi. 

