Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi

Real Madrid kariyerini gözyaşları içerisinde noktalayan Marcelo'nun yeni rotası Fenerbahçe olur. Adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli sol bek için çarpıcı bir açıklama geldi.

"MARCELO 5.5 MİLYON EURO KAZANIYOR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan deneyimli oyuncunun arkadaşı ve futbolcu temsilcisi Marco Kırdemir, "Marcelo ile dün konuştum. Bana kendisi açık ve net söyledi. Marcelo'nun menajeri değilim; ama Real Madrid'e çok yakın bir insanım, hangi oyuncuya hangi teklifin geldiğini bilirim. Ayrıca Marcelo ile çok iyi ilişkilerim var. Marcelo, 'Roberto Carlos'a Türkiye'ye gideyim mi diye sordu?' Carlos, 'Hiç düşünmeden Türkiye'ye git' dedi. Fenerbahçe isterse git diyor. Ama Marcelo 5.5 milyon euro kazanıyor. Üstelik bonusları var. Türkiye'de bu kadar parayı hangi kulüp ödeyebilir. Çok büyük bir para... Gerçekleri konuşmak gerekir." dedi.