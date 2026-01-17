Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti

Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao\'yu darmaduman etti
17.01.2026 20:35
La Liga 20. hafta maçında Mallorca, Vedat Muriqi'nin hat-trick yaptığı maçta Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti. İsmi Fenerbahçe ile anılan Vedat, İspanya kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaptı.

İspanya La Liga 20. hafta maçında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-2'lik skorla kazandı.

VEDAT MURIQI ŞOV YAPTI

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 5, 42 ve 69. dakikada Kosovalı golcü Vedat Muriqi kaydetti. Athletic Bilbao'nun golleri 8'de Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi. Konuk ekipte Gorka Guruzeta, 70. dakikada, Unai Gomez ise oyundan çıkmasının ardından kırmızı kart gördü.

İSPANYA KARİYERİNDE BİR İLK

İsmi son dönemde sık sık eski takımı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, bu gollerle birlikte İspanya kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaptı.

MALLORCA 3 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra galibiyeti hatırlayan Mallorca, puanını 21'e çıkardı. Athletic Bilbao, 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, zorlu Sevilla deplasmanında 3 puan arayacak.

Athletic Bilbao, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Mallorca, İspanya, La Liga, Bilbao, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti - Son Dakika
