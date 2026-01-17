Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao\'yu darmaduman etti

İspanya La Liga 20. hafta maçında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-2'lik skorla kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 5, 42 ve 69. dakikada Kosovalı golcü Vedat Muriqi kaydetti. Athletic Bilbao'nun golleri 8'de Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi. Konuk ekipte Gorka Guruzeta, 70. dakikada, Unai Gomez ise oyundan çıkmasının ardından kırmızı kart gördü.
İsmi son dönemde sık sık eski takımı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, bu gollerle birlikte İspanya kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaptı.
Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra galibiyeti hatırlayan Mallorca, puanını 21'e çıkardı. Athletic Bilbao, 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, zorlu Sevilla deplasmanında 3 puan arayacak.
