Sezon başından bu yana Premier Lig ekibi Manchester City'de istenen performansı gösterememesi nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Mısırlı santrfor Omar Marmoush'un ismi Süper Lig devi Fenerbahçe ile son günlerde ciddi şekilde anılıyordu.
26 yaşındaki oyuncu, isminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından bu sezon bir ilki yaşadı. Premier Lig'in 23. hafta maçında Manchester City, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan ev sahibi ekibi, 5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Omar Marmoush'un düzgün vuruşuyla öne geçti. Mısırlı yıldız, attığı golle birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Öte yandan Pep Guardiola'nın maç öncesin ilk 11'deki tercihi dikkat çekti. Guardiola'nın bu mücadelede Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yedek soyundurup, Marmoush'u 11'de başlatması sürpriz bir şekilde karşılandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ile anılması yetti! Marmoush, 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?