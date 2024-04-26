Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Kartlar Havada Uçuşuyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Kartlar Havada Uçuşuyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Kartlar Havada Uçuşuyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide sarı ve kırmızı kartların sayısı dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 29 müsabakada toplam 18 kırmızı ve 181 sarı kart gösterildi. Fenerbahçe'ye 6 kırmızı ve 88 sarı kart çıkarken, Beşiktaş'a ise 12 kırmızı ve 93 sarı kart gösterildi. Son 7 derbide ise futbolcular 2 kırmızı ve 50 sarı kartla cezalandırıldı.

26.04.2024 11:09
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 29 müsabakada hakemler, toplam 18 kırmızı ve 181 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 88 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 29 derbide 94 kez kart gördü.

Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 88 de sarı kart çıktı.

Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe forması giyen isimlerden Samet Akaydin, Edin Dzeko, Fred ve İrfan Can Kahveci, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 29 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 12 kırmızı ve 93 sarı olmak üzere toplam 105 kart gösterildi.

Ligin 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte Ante Rebic, Salih Uçan, Mert Günok, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal, sarı kart gören isimler oldu.

Son 7 derbide 52 kart çıktı

İki takım arasında yapılan son 7 müsabakada futbolcular, 2 kırmızı ve 50 sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 8 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

2021-2022 sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin söz konusu sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

Geçen sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakipler ikişer kez sarı kart gördü. Aynı sezonun rövanş maçı ise uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Söz konusu derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertliler, penaltıdan yararlanamazken siyah-beyazlılar 10 kişi geriden gelerek deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti. Bahse konu karşılaşmada Beşiktaş'a 1 kırmızı kartın yanı sıra her iki ekibe de 3'er sarı kart gösterildi.

Bu sezon Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu lig maçında da hakem Atilla Karaoğlan 9 kez sarı kartına başvurdu. Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcuya sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Kartlar Havada Uçuşuyor - Son Dakika

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