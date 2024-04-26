Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Hırçın Mücadele - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Hırçın Mücadele

Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Hırçın Mücadele

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi maçı öncesi, son dönemdeki müsabakalarda hırçın bir atmosferin hakim olduğu görülüyor. Son 10 yılda oynanan derbilerde toplam 137 kart çıkarken, son 20 lig maçında ise 13 kırmızı ve 124 sarı kart gösterildi. Ayrıca, bu süreçte 339 faul ve 13 penaltı kararı verildi. Fenerbahçe 6 kez, Beşiktaş ise 5 kez galip gelirken, 9 maç berabere sonuçlandı.

26.04.2024 11:25
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Süper Lig'in 34. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan müsabakalar hırçın geçiyor. Son 10 yıldaki derbilerde 13 kırmızı ve 124 sarı kart olmak üzere toplam 137 kart çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesi ezeli rekabette son dönemlerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 20 lig maçında hakemler, toplam 13 kırmızı ve 124 sarı kart gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu müsabakalarda 61 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı oyuncular ise 63 sarı, 9 kez de kırmızı kart gördü. Söz konusu süreçte Fenerbahçe 6 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 5 maçta gülen taraf oldu. 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

339 faul, 13 penaltı

Nisan 2014'ten bu yana oynanan iki ekip arasındaki lig maçlarında 339 kez faul düdüğü çalındı. En fazla faul yapılan mücadele, 25 Şubat 2019'da Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki 3-3'lük müsabaka oldu. İki takım lehine toplam 41 faul kararı verildi. 24 Eylül 2017'de Kadıköy'deki karşılaşmada ise 5 kırmızı, 9 sarı kartın yanı sıra 2 penaltı kararı çıktı.

Son 20 maçta toplam 13 kez beyaz noktaya gidildi. Sarı-lacivertliler, 9 penaltının 7'sini gole çevirirken, 2 penaltıdan yararlanamadı. Siyah-beyazlılar ise 4 penaltının 3'ünde gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbilerde Hırçın Mücadele - Son Dakika

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