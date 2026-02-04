Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

Fenerbahçe ile birlikte Türkiye\'nin namağlup iki takımından biri oldular
04.02.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden 139 takım arasında sezonu Fenerbahçe ile birlikte şu ana kadar yenilgisiz sürdüren iki ekipten biri olan Sebat Gençlikspor, TFF 3. Lig'de ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna namağlup devam ederken, Teknik Direktörü Turgay Karslı ile sezon başında ortaya koyduğu planlamanın karşılığını sahada alıyor.

Türkiye'nin profesyonel liglerinde yer alan 139 takım içinde Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe ile birlikte namağlup unvanını koruyan iki ekipten biri Sebat Gençlikspor oldu. TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirvede yer alan Sebat temsilcisi, oynadığı 19 karşılaşmada 14 galibiyet ve 5 beraberlik alarak hanesine 47 puan yazdırdı. Takım bu süreçte 41 gol atarken, kalesinde sadece 14 gol gördü ve +27 averaj yakaladı.

SEZON BAŞI PLANLAMASI SAHAYA YANSIDI

Teknik Direktör Turgay Karslı yönetiminde sezon başında yapılan kadro yapılanması ve oyun planı, ligin ilk bölümünde güçlü bir tablo ortaya koydu. Hem savunma güvenliği hem de hücum etkinliğiyle öne çıkan Sebat Gençlikspor, maçların büyük bölümünde oyun kontrolünü elinde tutan bir görüntü sergiledi. Teknik heyetin disiplinli oyun anlayışı ve takım içi denge, namağlup serinin temel unsurları arasında yer aldı.

HEDEF 2. LİG VURGUSU

Sezon başında hedefini TFF 2. Lig olarak belirleyen kırmızı-beyazlı kulüp, ligin kalan bölümünde de aynı ciddiyet ve oyun disiplinini sürdürmeyi amaçlıyor. Yönetim ve teknik kadro, puan kaybı yaşamadan zirve yarışını sürdürmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini vurguluyor.

Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

HÜCUM VE SAVUNMADA DENGELİ PERFORMANS

Sebat Gençlikspor'un istatistikleri de dengeli performansı ortaya koyuyor. 19 maçta atılan 41 gole karşılık kalesinde sadece 14 gol gören ekip, ligin en az gol yiyen ve en üretken takımları arasında yer alıyor. Savunma hattının istikrarı ve hücum hattının bitiriciliği, namağlup yürüyüşün en önemli yapı taşları olarak öne çıkıyor.

NAMAĞLUP SERİ MORAL VERİYOR

Ligin ilerleyen haftaları öncesinde namağlup unvanını koruması, Sebat Gençlikspor camiasında moral ve özgüveni artırdı. Taraftar desteğini de arkasına alan Karadeniz temsilcisi, kalan haftalarda da aynı kararlılıkla ilerleyerek şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı

22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
21:51
Ambulansla oyundan çıktı Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
21:50
’Adanalı’nın Pınar’ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 22:58:44. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.