Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, ligin 5. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor saat 15.00'de havayolu ile İstanbul 'da gitti ve kampa girdi.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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