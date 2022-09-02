Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

02.09.2022 19:32
Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Yukatel Kayserispor'da hedef 3 puan.Yukatel Kayserispor, ligin 5. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Yukatel Kayserispor'da hedef 3 puan.

Yukatel Kayserispor, ligin 5. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor saat 15.00'de havayolu ile İstanbul'da gitti ve kampa girdi.

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak ve maçta Ali Palabıyık çalacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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