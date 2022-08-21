Fenerbahçe'den sosyal medyayı sallayan Fatih Terim paylaşımı: Bize Galatasaray şampiyon olur demişti

Fenerbahçe ESpor Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan Fatih Terim'in adının geçtiği paylaşım sosyal medyayı salladı.

"BİZE GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR DEMİŞTİ?"

Sarı-lacivertlilerin Espor hesabı, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in adının geçtiği bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar beğeni yağmuruna tutarken Galatasaraylılar ise tepki gösterdi.