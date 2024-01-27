Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 108. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 108. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın bugüne kadar karşılaştığı 107 lig mücadelesinde Fenerbahçe 69 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 27 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Başkent temsilcisi, 11 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Bu maçlarda MKE Ankaragücü filelerine 199 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 72 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü ligde 53 kez konuk etti. Bu maçların 38'ini Fenerbahçe kazanırken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Renktaş iki takımdan MKE Ankaragücü, 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 104 golüne, başkent ekibi 34 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti 2010-2011 sezonunda İstanbul'da oynanan mücadelede 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunda deplasmanda 3-1 kazandığı mücadelede Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyetini yaşadı.

Fenerbahçe 5 maçtır kazanıyor

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 7, MKE Ankaragücü 2 galibiyet alırken 1 maç da berabere bitti.

Fenerbahçe, rakibini ligdeki son 5 karşılaşmada ise mağlup etmeyi başardı.

Bu maçlarda 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamladı.