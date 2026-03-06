Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya - Son Dakika
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya

Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
06.03.2026 17:04
Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Kostic'i transfer etmek için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki kulüp, Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Filip Kostic için devreye girdi.

JUVENTUS'TA GELECEĞİ BELİRSİZ

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydikten sonra Juventus'a geri dönen Sırp sol bek Filip Kostic'in İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncuyla henüz yeni kontrat görüşmelerinin başlamadığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE BENFICA DEVREDE

Tuttomercatoweb'in haberine göre Juventus'taki dört yıllık döneminin ardından haziran ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Kostic'e Fenerbahçe talip oldu. Sırp futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE PARLAMIŞTI

33 yaşındaki sol bek, Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayla 35 maça çıkmış ve 2 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı. Bu sezon Juventus formasıyla 20 karşılaşmada 508 dakika süre alan Kostic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    kerem var, archi var, levent var...kostic bunlardan daha iyi değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
