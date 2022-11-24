Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması

24.11.2022 18:47

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, başarılı oyuncunun geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Vargas yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Enner Valencia, iyi giden formunu Dünya Kupası'nda da devam ettiriyor. Sarı-lacivertlilerle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncunun menajeri dikkat çeken açıklamalarda bulundu

"EN İYİ KARARI VERECEĞİZ"

Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi. Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi: "Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz."

"ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE"

Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe" sözlerine yer verdi.

DÜNYA KUPASI'NDA OLDUKÇA BAŞARILI

Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Dünya Kupası'ndaki favorisini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herkesi şaşkına çevirdi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herkesi şaşkına çevirdi Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Jorge Jesus ve futbolculardan 100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursu Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Jorge Jesus ve futbolculardan 100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursu

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Dünya Kupası'ndaki favorisini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herkesi şaşkına çevirdi
18:39 AK Parti, Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ABD'ye tepki gösterdi: Terör örgütleri müttefikiniz Türkiye'ye saldırırken neden seyrediyorsunuz?
18:01 Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı
17:51 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması
17:23 Mamak'ta "Yetişin köpekler kan içinde" deyip zabıtaya ateş püskürdü! Belediyeden anında açıklama geldi
17:19 Bakan Nebati, faiz kararının ardından bankalara seslendi: Piyasa faizlerinin de tek hanelere inmesini bekliyoruz
16:55 Muslera dönemi sona erdi! 12 yıllık saltanatı Katar'daki turnuvada bitti
16:50 Suriyeli kadınla evlenen gencin mutluluğu kısa sürdü! Tüm altınları alıp kaçtı
16:43 Apple gözünü kararttı! Dünya devi futbol kulübü Manchester United'ı satın alabilir
16:39 Hulusi Akar'dan Rus mevkidaşına net cevap: Terör koridorunun kalıcı olarak engellenmesi en önemli önceliğimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 19:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement