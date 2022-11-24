Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması

Pentagon'dan Türk jetlerinin terör hedeflerini yerle bir ettiği harekata tepki

Akşam yemeği sonrası hastaneye koştu! Tomografiyi gördüğünden beri bir daha ekmek almıyor

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Enner Valencia, iyi giden formunu Dünya Kupası'nda da devam ettiriyor. Sarı-lacivertlilerle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncunun menajeri dikkat çeken açıklamalarda bulundu

"EN İYİ KARARI VERECEĞİZ"

Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi. Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi: "Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz."

"ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE"

Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe" sözlerine yer verdi.

DÜNYA KUPASI'NDA OLDUKÇA BAŞARILI

Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum şeklinde konuştu.