Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Enner Valencia, iyi giden formunu Dünya Kupası'nda da devam ettiriyor. Sarı-lacivertlilerle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncunun menajeri dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi. Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi: "Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz."
Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe" sözlerine yer verdi.
Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması - Son Dakika