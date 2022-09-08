Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, King, Pedro
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Garmash, Buyalskiy
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