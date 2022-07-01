Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

01.07.2022 13:55

Fenerbahçe Beko'da 8 yıl forma giyen ve geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Jan Vesely, İspanyol ekibi Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona, Jan Vesely ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona, Jan Vesely ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşmaya vardı" ifadeleri yer aldı.

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Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

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Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Jan Vesely, Fenerbahçe, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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