Stat: GAİN Park
Hakemler: Cihat Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 11 Amrabat), Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, Tadic, Dzeko
Sarı kartlar: Dk. 18 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Skriniar (Fenerbahçe)
Goller: Dk. 21 Szymanski, Dk. 42 Talisca (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'n 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe, maçının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 önde tamamladı.
21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahası yayına çevirdiği topla buluşan Tadic, ara pasla Talisca'yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'den sekerek Oğuz Aydın'a geldi. Oğuz'un ankaya çıkardığı topu Syzmanski, ağlarla buluşturdu: 0-1. Sarı-lacivertlerde Sebastian Szymanski Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü kaydetti.
26. dakikada ceza sahası dışından kullandığı faul atışında Talisca'nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj, ceza sahasına ortaladığı topu Richard kafayla kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Talisca, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan maç öncesi Alanyaspor ile 400. maçına çıkan Efecan Karaca'ya plaket verildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe İlk Yarıda 2-0 Önde - Son Dakika
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