Fenerbahçe İlk Yarıda Önde

09.05.2026 21:06
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı. Golü Fred attı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Gol: Dk. 13 Fred (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 43 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Fred (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

21. dakikada topla hareketlenen Olaigbe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası içerisinden şutu ağlara gitti: 0-1.

45. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

