Fenerbahçe İlk Yarıda Üstün

Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Muhammed Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Serkan Olguncan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Muja (Dk. 44 Schindler), Emre Kılınç, Moundilmadji
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko
Gol: Dk. 24 Tadic (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Kostic, Dk. 40 Fred (Fenerbahçe), Dk. 13 Satka, Dk. 14 Ntcham (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını sarı-lacivertli takım 1-0 önde tamamlandı.
24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un ellerinin arasından ağlara gönderdi: 1-0.
30. dakikada Bola'nın sağ çaprazdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin arka direğe doğru şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
38. dakika Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Müldür'ün yerden sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde yatarak bloke etti.
Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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