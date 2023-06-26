İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek

Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve yeni hocasını henüz açıklmayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile perşembe günü bir görüşme yapacak. Tarafların bu görüşme sonrası anlaşması ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli olan ve ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak olan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile perşembe günü bir görüşme gerçekleştirecek.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Perşembe günü İsmail Kartal ile görüşecek. İstanbul'a geldikten sonra İsmail Kartal ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir toplantı yapacak. Bu toplantıda tarafların anlaşması ve bayramdan sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.
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