Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'de 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerinde kampa girdi.