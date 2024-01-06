 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, İstanbulspor maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına eksiklerle çıkacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Maç öncesinde Osayi-Samuel, Djiku, Becao ve Zajc gibi oyuncuların yokluğunda mecburi rotasyona gidecek olan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısında nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak konusu.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına eksiklerle çıkacak
06.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 11:00
Abone Ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

Osayi-Samuel ve Djiku, Afrika Uluslar Kupası'na gitti

Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Bright Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı'nın formasını giyen Aleksandar Djiku, takımlarının organizasyonda finale yükselmesi durumunda 11 Şubat'a kadar Fenerbahçe formasından uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci ve Fred cezalı, Mert Hakan Yandaş forma giyebilecek

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan, cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından 2 müsabakaya indirilen Fred, mücadelede forma giyemeyecek.

Fred gibi Kayseri deplasmanında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan ancak cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından 1 müsabakaya düşürülen Mert Hakan Yandaş, şans verilmesi durumunda İstanbulspor karşısında sahadaki yerini alabilecek.

Becao ve Zajc da yok

Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Savunmada mecburi rotasyon??????

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Fenerbahçe, Milli Takım, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, İstanbulspor maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement