Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11\'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

26.05.2024 17:53
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Marco Di Bello oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti. Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko, Serdar Dursun.

İstanbulspor; Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Modestas, Özcan, Vefa, Mamadou.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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