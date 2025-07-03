Fenerbahçe, Jhon Duran\'ı neden hala açıklamadı? O neden ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve havaalanından kimseye göstermeden helikopterle direkt kalacağı otele götürdüğü Jhon Duran'ın neden hala resmi olarak açıklanmadığı ortaya çıktı.

PAZARLIKLAR BİTMEDİ

Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Jhon Duran'ın maaşını Al-Nassr'ın karşılayacağı, 21 yaşındaki oyuncunun menajerinin ise Fenerbahçe'den 6 milyon euro civarında bir ücret alacağı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'nin Suudilerle pazarlıkları tam olarak bitirmediği ifade edildi.

2 YILLIĞINA KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Öte yandan transferin açıklanmama nedenlerinden biri de sözleşme süresi oldu. Sarı-lacivertli yönetimin +1 yıl daha kiralama opsiyonu üzerinden pazarlıkları sürdürdüğü, genç futbolcuyu 2 yıl kadrosunda tutmayı istediği kaydedildi. Duran, son işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.