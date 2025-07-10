Fenerbahçe, Jhon Duran ile Kalitesini Artırıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Jhon Duran ile Kalitesini Artırıyor

10.07.2025 14:00
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Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran transferinin takım kalitesini artıracağını belirtti.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, takımın kalitesini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Devin Özek ile sarı-lacivertli kulübün kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Devin Özek, Duran'ın önemli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bu transferle ilgili en başından beri hep pozitif duygulara sahiptim. En başında zor gözüktüğü anlarda bile hep pozitiftim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok üst düzey bir teknik direktörümüz ve projelerimiz var. Ben ve kulüp profesyonelleri bu transferin olacağını biliyor ve hissediyorduk. Kolombiya'ya gittik ailesi ve oyuncuyla vakit geçirdik ondan sonra ise transfer gerçekleşti." diye konuştu.

Takımı geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Özek, "Jhon Duran, çok önemli ve iyi bir futbolcu. Yaptığımız analizlerde de takımımızda onun olması gerektiğini düşündük. Takımımıza aç ve dinamik oyuncular katmak istiyoruz. Kendisi de tam bu şekilde bir futbolcu. İhtiyacımız olan şey farklı bölgelerde takımı geliştirmek ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Buradaki önceliğimiz sayısaldan ziyade kalitemizi artırmak. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herrera: "Çok teklif aldık"

Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera ise birçok teklif almalarına rağmen Fenerbahçe'yi seçtiklerini kaydetti.

Programa çevrimiçi katılan Herrera, "Fenerbahçe ile ilk görüştüğümüz andan itibaren bize aktarılan proje ilgimizi çekti. Devin Bey, bize projelerini anlattı ve anlatmış olduğu felsefeye bizi inandırdı. Oyuncumuz için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Aynı zamanda Jose Mourinho gibi bir ismin bulunması da büyük bir etken oldu. Hem çok tecrübeli hem de kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör. Genç oyuncuların gelişimi için de çok önemli bir isim. Duran da genç bir futbolcu olduğu için onun gelişimi için çok önemli olacağını düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncusuna gelen tekliflere değinen Jonathan Herrera, "Bize gelen pek çok teklif vardı. Premier Lig, Seria A ve İspanya La Liga ama burada bize anlatılan projeye inandık. Başkan Ali Koç ve futbol direktörü Devin Bey, bize bu kulübün hedeflerinin olduğunu anlattılar. Duran da hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Bu anlamda kulüple bizim hedeflerimizin uyuştuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig ve aynı zamanda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemeleri de oynayacak. Jhon da her zaman Avrupa'da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu." şeklinde konuştu.

Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğundan bahseden Herrera, şunları kaydetti:

"Jhon çok mutlu, bu kararı ailesiyle birlikte aldık. Kendisi için bunun iyi bir fırsat olduğunu biliyor ve Avrupa'ya dönmeyi de çok istiyordu. Dolayısıyla çok mutlu. Hırsları olan bir futbolcu ve takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Kendisi için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz ki kendi yaş grubunun da en iyi 9 numarası. Takıma çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Jose Mourinho gibi çok tecrübeli bir teknik adamla çalışacak olmak Jhon gibi genç bir oyuncu için çok önemli. Fenerbahçe'ye bu fırsattan dolayı minnettarız. Eminim ki her şey çok güzel olacak ve takım hedeflediği şampiyonluğa ulaşacak."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Jhon Duran ile Kalitesini Artırıyor - Son Dakika

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