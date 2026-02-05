Fenerbahçe, Jhon Duran\'ın sözleşmesini feshetti

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile de vedalaştı.
Fenerbahçe, bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti. Kolombiyalı oyuncu, Rusya Ligi takımlarından Zenit ile anlaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zenit, Jhon Duran'ı kiralamak için Al Nassr'a bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmayacak. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Zenit'e transferinin resmileşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla şu ana dek 21 maça çıkan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
