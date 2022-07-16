Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor

16.07.2022 08:42

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min Jae, Fransız ekibi Rennes ile anlaştı. Önemli ismini kaybeden sarı lacivertliler, teknik direktör Jesus'un talimatıyla Brezilyalı futbolcu Nino'ya talip oldu. Fluminense'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 32 maçta forma giydi.

Güney Koreli yıldız Kim Min Jae'nin ayrılmasıyla yeni stoper arayışlarına başlayan sarı lacivertliler rotayı Brezilya'ya çevirdi. Lance sitesinde yer alan habere göre, Jorge Jesus'un Flamengo'da çalıştığı dönemden tanıdığı ve ezeli rakipleri Fluminense'de oynayan Nino'yu istediği kaydedildi.

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Fenerbahçe, Nino'yu transfer etmek için girişimlere başladı. 25 yaşındaki oyuncunun Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 boyunda olan stoper, geçen sezon 32 maçta forma giydi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor - Son Dakika
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