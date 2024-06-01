Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Portekizli Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıkladı. Mourinho, kariyerinde birçok üst düzey takımı çalıştırarak birçok başarıya imza attı ve kupa koleksiyoncusu olarak biliniyor.

01.06.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Portekizli Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, kazandığı başarılarla adını futbol tarihine yazdırdı.

Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 3 Premier Lig, Inter ile 2 İtalya Ligi, Real Madrid'in başında 1 İspanya Ligi, Porto ile 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Birer kez İngiltere Kupası, İspanya Kupası, İtalya Kupası ve Portekiz Kupası kazanan Mourinho, 4 kez İngiltere Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupası, birer kez İspanya Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Portekiz, Futbol, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:16:25. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement