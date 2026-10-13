Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk maçına İspanya deplasmanında çıkacak.

Organizasyonun son şampiyonu ünvanıyla yeni sezona başlayacak sarı-lacivertliler, C Grubu'ndaki ilk maçında Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.

Roig Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Fransa'dan Flammes Carolo Basket, Romanya'dan Rapid Bükreş ve İspanya'dan Valencia Basket'le bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Daha önce rakibiyle 9 kez karşılaşan sarı-lacivertli ekip, bu maçların tamamını kazandı.