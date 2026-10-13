Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında Valencia Basket'e konuk olacak. Roig Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak C Grubu mücadelesinde son şampiyon sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 9 maçın tamamını kazanmıştı.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk maçına İspanya deplasmanında çıkacak.
Organizasyonun son şampiyonu ünvanıyla yeni sezona başlayacak sarı-lacivertliler, C Grubu'ndaki ilk maçında Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.
Roig Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, Fransa'dan Flammes Carolo Basket, Romanya'dan Rapid Bükreş ve İspanya'dan Valencia Basket'le bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.
Daha önce rakibiyle 9 kez karşılaşan sarı-lacivertli ekip, bu maçların tamamını kazandı.
Kaynak: AA
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