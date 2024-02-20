Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague çeyrek final ilk maçında Perfumerias Avenida\'yı konuk edecek

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague çeyrek final ilk maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı konuk edecek.
Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sezon grup aşamasını lider tamamladığı organizasyonda çeyrek final ilk maçına çıkacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 24 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde de sahasında rakiplerine şans vermezken, 7 maçta 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe ile Perfumerias Avenida arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı yarın saat 19.00'da Metro Enerji Salonu'nda yapılacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım Final Four'a yükselecek.
İki takımın çeyrek final yolu
2023-2024 sezonu Euroleague A Grubu'nda Kanarya; Valencia Basket, ASVEL Lyon, Zaragoza, Beretta Famila Schio, UMCS Lublin, ACS Sepsi-SIC, DVTK HUN-Therm takımlarıyla mücadele etti. Fenerbahçe 12 galibiyet 2 mağlubiyetle topladığı 26 puanla gruptan lider çıkarak adını çeyrek finale yazdırdı. Perfumerias Avenida ise B Grubu'nda 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet sonunda 22 puanla ÇBK Mersin'in ardından 3. sırada yer alarak, bir üst tura yükseldi.
14. randevu
Fenerbahçe ile Perfumerias Avenida, Euroleague'de 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet alırken, mavi-beyazlılar ise 4 müsabakada kazanan taraf oldu. İki takım son olarak 2018-2019 sezonunda aynı grupta yer almış, İstanbul'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Kanarya, 64-62'lik skorla kazanmıştı.
Avenida, İspanya Kadınlar Basketbol Ligi'nde 17 galibiyet, 4 mağlubiyetle Valencia'nın ardından 2. sırada yer alıyor.
İstatistiklerle iki takım
Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 85.5 sayı, 10 ribaund ve 25 asist ortalamaları ile oynarken; Avenida ise 67.3 sayı, 9 ribaund ve 16 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Emma Meesseman 17.7 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İspanyol ekibinde Sika Kone 12.8 sayı ortalaması yakaladı. - İSTANBUL
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