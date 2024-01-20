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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Hakkarigücü Spor'u 6-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Hakkarigücü Spor'u 6-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında Hakkarigücü Spor'u 6-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 43'e yükseltti. Zenatha Coleman, Yağmur Uraz ve Zeynep Kerimoğlu'nun attığı gollerle Fenerbahçe galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, ligin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Hakkarigücü Spor\'u 6-0 Mağlup Etti
20.01.2024 - 14:58,
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında Hakkarigücü Spor'u 6-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 43'e yükseltti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Hakkarigücü Spor'u ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 27 ve 37. dakikalarda Zenatha Coleman, 53, 60 ve 64. dakikalarda Yağmur Uraz ve 56. dakikada da Zeynep Kerimoğlu attı.

Bu sonuçla galibiyet sayısını 14'e yükselten Fenerbahçe, ligin 18. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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