Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı\'na Transfer

FENERBAHÇE arsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında sağ bek Fatma Şakar'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Almanya Bundesliga Kadınlar Ligi ekiplerinden 1'inci FC Union Berlin'de forma giyen ve Kadın A Milli Takımı'nda da görev yapan 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.