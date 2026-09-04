Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kupası'ndaki rakibi Minsk oldu
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Belarus temsilcisi Minsk olarak belirlendi. Sarı-lacivertli ekip ilk maçını 23 Eylül'de deplasmanda, rövanşı ise 30 Eylül'de İstanbul'da oynayacak.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kupası ikinci ön eleme turundaki rakibi Belarus temsilcisi Minsk oldu.
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde yapıldı.
Kulüp katsayı sıralamasında en yüksek puana sahip 16 ekibin seri başı olduğu kura çekimine 32 takım katıldı.
Sarı-lacivertli ekip, ilk maçını 23 Eylül Çarşamba günü deplasmanda, rövanşı ise 30 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: AA
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