Fenerbahçe Kadın Takımı\'na Nijeryalı Forvet

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı forvet Abideen Suliat Olajumoke'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyen hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL