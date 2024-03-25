Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş'ı 89-73 mağlup eden Fenerbahçe seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş'a konuk olan Fenerbahçe, parkeden 89-73'lük skorla galip ayrıldı. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler, yarı final bileti aldı. Fenerbahçe, yarı finalde MKY İzmit Belediyespor - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam
Botaş: Taya Reimer 11, Lindsay Allen 21, Natasha Mack 17, Lyndnra Weaver 22, Manolya Kurtulmuş, Işık Su Güven, Buket Ünal, Deniz Üstün 2
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
Fenerbahçe: Napheesa Collier 22, Emma Meesseman 20, Kitija Laksa 8, Sevgi Uzun 10, Nikolina Milic 13, Şerife Alperi Onar 9, Tilbe Şentürk 5, İdil Saçalır, Selin Rachel Gül 2
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 25-25
Devre: 34-46 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 51-67 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
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Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında oynanacak olan Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükenmiştir. İlk maç yarın oynanacak olan seride, 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecektir.
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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı 89-73 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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