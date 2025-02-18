Fenerbahçe Kadınlar Yarı Finale Yükselmek İstiyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.
Palasport Livio Romare'de oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.
Fenerbahçe, turu geçip 6'lı Final organizasyonunda adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor.
Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
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